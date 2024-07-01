Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Валентиной Матвиенко

Сегодня состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Сердечно поздравив Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, спикер верхней палаты парламента России также отметила усилия национального лидера туркменского народа по дальнейшему укреплению стратегических межгосударственных отношений и передала теплые слова приветствия и поздравления от президента Владимира Путина.

Поблагодарив за теплые поздравления и добрые пожелания, национальный лидер туркменского народа адресовал ответные наилучшие пожелания высшему руководству Российской Федерации и отметил личный вклад Валентины Матвиенко в развитие сотрудничества между двумя дружественными странами, последовательно развивающегося на основе принципов взаимопонимания и равноправия. Как отмечалось, в настоящее время между Туркменистаном и Российской Федерацией установлено углубленное стратегическое партнерство, которое обретает поступательный характер.

В ходе обсуждения нынешнего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества подчеркивалась значимая роль межпарламентских связей, являющихся неотъемлемой составляющей туркмено-российского диалога. В данной связи отмечалась важность формата «Центральная Азия – Россия» в последовательном развитии межпарламентского сотрудничества в регионе.

Также отмечалось, что в числе важных направлений сотрудничества остаются культурно-гуманитарные связи, в частности, в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры. В данном контексте собеседники подтвердили готовность к активизации взаимодействия в этой области.

В завершение телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко выразили уверенность, что межправительственные отношения будут и дальше развиваться на благо процветания народов двух стран и обменялись пожеланиями крепкого здоровья и больших успехов в ответственной деятельности.

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