Туркменский город Аркадаг отметил первую годовщину своего рождения

Ровно год исполнился со дня знаменательного события – открытия города Аркадага, ставшего символом обновления государства. По этому случаю здесь состоялись торжественные мероприятия и праздничная конференция.

В конференц-зале городской администрации Аркадага состоялась праздничная конференция, в которой приняли участие председатель Меджлиса Туркменистана, члены Кабинета министров, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, представители общественных организаций, СМИ. Собравшиеся подчеркивали историческое значение открытия города Аркадаг, созданного по инициативе национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе форума прозвучала благая весть – ученые общества «Космос-Земля», изучающие небесные тела, назвали одну из звезд на небе именем «Аркадаг».

Вечером на центральной городской площади состоялось выступление мастеров искусств страны. Праздничную программу составили песни и вокально-хореографические номера в исполнении артистов и творческих коллективов, продемонстрировавших разнообразие жанров и стилей национального искусства, его богатые традиции, самобытный колорит и большой потенциал.

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