Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского выступил в Ашхабаде, собрав в полный зрительный зал Дворца мукамов. В программу концерта вошли произведения русских и татарстанских композиторов, татарские народные песни.

В исполнении оркестра также прозвучали две песни на стихи национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. В их числе – песня-воззвание «Да здравствует мирная жизнь!», она была представлена в 2022 году на концерте, посвященном Международному дню нейтралитета.

Патетическая ода «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина – Туркменистан!» завершила концерт на высокой ноте. Эта песня, написанная Гурбангулы Бердымухамедовым, была внесена в Книгу рекордов Гиннесса в 2015 году после того, как на концерте в городе Мары вместе с солистами на сцене ее исполнял весь зал стоя – более 4 тысяч человек.

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