Специальный посланник МИД КНР по делам Афганистана принят в МИД Туркменистана

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова со специальным посланником Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития туркменско-китайского взаимодействия. Были рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня. Стороны обменялись мнениями о ходе подготовки проведению пятой встречи министров иностранных дел соседствующих с Афганистаном государств, которая пройдет в Туркменистане в текущем году.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан рассматривает многосторонние международные площадки по поддержанию стабильности в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и роста социально-экономической обстановки соседней страны.

В завершение стороны подтвердили, что Туркменистан и Китай продолжат оказывать всемерную поддержку экономическому восстановлению Афганистана, придерживаясь принципов дружбы и добрососедства.

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