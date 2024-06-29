Делегация Туркменистана приняла участие в международном бизнес-форуме Делегация Туркменистана приняла участие в международном бизнес-форуме Организации тюркских государств (ОТГ), который проходил в киргизском городе Чолпон-Ата. Во встрече приняли участие делегации и представители бизнес-структур стран – членов ОТГ. В ходе форума были обсуждены вопросы укрепления двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием иностранных инвестиций. В частности, были рассмотрены возможности развития сотрудничества между торговыми и промышленными организациями тюркских государств в целях развития торгово-экономических отношений. Кроме того, в рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи в соответствии с программой форума. © TURKMENISTAN.RU, 2024