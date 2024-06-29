Российские музыканты дали концерты в Ашхабаде

Впервые в туркменской столице при полном аншлаге прошли концерты известных российских музыкальных коллективов «Хор Турецкого» и «SOPRANO» под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Гастроли музыкантов прошли при организационной поддержке правительства Москвы, МИД России и Посольства России в Туркменистане.

Представленная зрителям программа «Песни Победы» – это уникальное соединение композиций на разных языках, разных культур и народов. Все прозвучавшие произведения зал встречал и провожал бурными овациями. Кроме того, российские артисты впервые за все время своих выступлений исполнили песни на туркменском языке, в том числе хит «Мой белый город Ашхабад».

Столь яркое культурное событие надолго остается в памяти жителей Туркменистана. Ведь музыка является универсальным объединяющим инструментом коммуникации. Песни дружбы, мира и взаимопонимания, связывающие всех людей планеты во всех смыслах, известны каждому. Они напоминают о главном в жизни: любви, чести, мире и Родине.

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