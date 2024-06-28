Делегация Туркменистана приняла участие во встрече участников ЭКСПО-2025

Делегация Туркменистана приняла участие в Японии во встрече международных участников всемирной выставки ЭКСПО-2025, посвященной подготовке к предстоящему мероприятию в следующем году в Осаке. Основными темами встречи стали организационные аспекты выставки, включая подготовку национальных павильонов и планирование мероприятий.

На полях мероприятия состоялась встреча членов делегации Туркменистана с заместителем генерального секретаря Всемирной выставочной ассоциации Японии ЭКСПО-2025 Ичиноки Манацу. В ходе встречи обсуждались вопросы строительства и подготовки павильона Туркменистана, а также предстоящие планы и задачи, связанные с организацией выставки. Японская сторона выразила признательность Туркменистану за эффективную организацию работ и выполнение всех задач в срок, отметив высокий уровень подготовки страны к участию в ЭКСПО-2025.

Кроме того, в рамках визита члены туркменской делегации посетили площадку предстоящей выставки и ознакомились с ходом строительства национального павильона.

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