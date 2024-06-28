Президент Туркменистана принял министра национальной обороны Турецкой Республики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

В продолжение встречи верховный главнокомандующий Вооруженными силами Туркменистана и министр национальной обороны Турецкой Республики обменялись мнениями о перспективах двустороннего партнерства. Особо отмечался эффективный характер двустороннего взаимодействия в оборонительной и военной сферах. Туркменские военные специалисты участвуют в семинарах, проводимых в Турецкой Республике, в целях совершенствования профессионализма и изучения передовых методов военного дела. Также на систематической основе осуществляется обмен опытом по модернизации материально-технического оснащения национальной армии и внедрению новых технологий. В этой связи глава государства и его гость обсудили возможности укрепления взаимодействия в этой сфере.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и министр национальной обороны Турецкой Республики выразили уверенность в том, что традиционно дружественное межгосударственное сотрудничество будет и впредь успешно развиваться во имя обеспечения мира и благополучия в двух братских странах и регионе.

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