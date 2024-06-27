Состоялось очередное заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский союз»

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось 16-е заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский союз». Заседание открыли министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и специальный представитель Европейского союза по правам человека Олаф Скуг.

На встрече были обсуждены перспективы взаимодействия и расширения сотрудничества между Туркменистаном и Евросоюзом в области гуманитарного права и прав человека. Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как совершенствование гражданского общества, верховенство права и судебная реформа, а также сотрудничество в области образования, здравоохранения, гендерного равенства, защиты прав детей и инвалидов.

В ходе диалога стороны обсудили реализацию национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы с фокусом на постоянное совершенствование правоохранительной системы и повышение ответственности в области прав человека. Была также затронута тема деятельности института омбудсмена в текущем году. В процессе переговоров стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов между Туркменистаном и ЕС на ближайшую перспективу.

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