Бизнес-сообщество Туркменистана и ОАЭ обсудило перспективы партнерства

В Ашхабаде состоялся бизнес-форум «Туркменистан – Объединенные Арабские Эмираты», который собрал руководителей и ведущих специалистов государственных и деловых структур двух дружественных стран.

Диалог представителей деловых кругов был направлен на дальнейшее развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между Туркменистаном и ОАЭ. На повестку дня форума было вынесено обсуждение перспективных направлений межгосударственного сотрудничества в экономическом, инвестиционном, промышленном секторах, а также в области возобновляемых источников энергии.

Как отмечалось участниками диалога, в ряду основных направлений партнерства значатся совместные проекты, которые могут стать движущей силой экономического сотрудничества и открыть новые возможности для привлечения инвестиций, создания смешанных производств, формирования современной инфраструктурной системы, наращивания взаимодействия в банковско-финансовой сфере. В прозвучавших выступлениях руководителей ведущих компаний ОАЭ было подтверждено стремление крупного эмиратского бизнеса упрочить и расширить свое присутствие на туркменском рынке.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества была названа транспортно-логистическая система. Созданная в последние годы в Туркменистане современная инфраструктура, в том числе международный морской порт Туркменбаши, новые автомагистрали, аэропорты, открывают широкие возможности для развития контактов в этой сфере. Отдельной темой обсуждения стало рациональное использование возобновляемых источников энергии.

В рамках форума, прошедшего в деловом и конструктивном ключе, состоялись встречи между предпринимателями двух стран с целью обмена опытом и активизации продуктивных отношений. В завершение была выражена уверенность, что нынешний бизнес-форум придаст новую динамику и наполнение торгово-экономическому партнерству между деловыми кругами Туркменистана и ОАЭ.

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