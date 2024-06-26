Специальный представитель Европейского союза по правам человека принят в МИД Туркменистана В стенах туркменского внешнеполитического ведомства встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со специальным представителем Европейского союза по правам человека Олафом Скугом. В ходе встречи стороны провели обзор сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом, отметили заинтересованность сторон в его многоплановом развитии, в том числе по вопросам верховенства права и прав человека. Представитель ЕС был ознакомлен с широкомасштабной деятельностью Туркменистана по обеспечению высоких социально-экономических условий жизни населения, обеспечения прогресса в вопросах защиты и продвижения прав и свобод человека. Стороны отметили высокую значимость обмена мнениями в рамках регулярно проводимых «Диалогов по правам человека». © TURKMENISTAN.RU, 2024