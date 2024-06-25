Премьера оперы «Махтумкули» состоялась в Туркменистане

Премьера оперы «Махтумкули» в постановке Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули состоялась в ходе проведения Недели культуры в городе Аркадаге. Это свежее прочтение классического варианта на музыку Юлия Мейтуса и либретто Берды Кербабаева и Алты Карлиева. Дирижером и хормейстером выступил народный артист Туркменистана, доцент Туркменской национальной консерватории имени Курбан Бабаев. Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств Туркменистана Айназар Батыров.

Главные партии – Махтумкули в молодости и в зрелые годы – исполнили Бегенч Мошиев и заслуженный артист Туркменистана Ягмур Курбанназаров. Музыка Мейтуса, красивые голоса исполнителей, яркая сценография Мекана Аннамурадова – постановка оказалась «обреченной» на успех. Зрители овациями сопровождали каждую исполненную партию. Финал постановки оказался созвучен современности: это воспевание единовластии в стране, определяющего мир и созидание в обществе.

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