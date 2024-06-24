Президент Туркменистана направил соболезнования президенту России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил президенту России Владимиру Путину соболезнование по поводу трагических событий в Дагестане.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическими вооруженными нападениями, произошедшими в городах Махачкала и Дербенте Республики Дагестан, которые повлекли за собой человеческие жертвы и увечья.

Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла. В этот трудный момент от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично прошу передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в тексте соболезнования.

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