Очередное заседание Экономического совета СНГ прошло в Москве

В российской столице прошло очередное заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого был рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников Содружества. Туркменская сторона была представлена Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Российской Федерации Эсеном Айдогдыевым.

Участники заседания заслушали информацию об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2023 год. Эти показатели объективно характеризуют состояние экономик стран Содружества, динамику их развития и являются ориентирами при принятии органами государственной власти решений в политической, экономической и социальной сферах. Также была представлена информация о деятельности Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ в 2020–2023 годах.

Участниками заседания было принято решение о внесении изменений в концепцию формирования и развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации, утвержденную решением Совета глав правительств СНГ.

На заседании также были рассмотрены ряд информационно-аналитических вопросов. Следующее заседание Экономического совета запланировано на 20 сентября 2024 года.

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