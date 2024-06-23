В Туркменистане началась общенациональная Неделя культуры

В городе Аркадаге состоялось торжественное открытие Недели культуры – 2024. Центром торжеств по случаю открытия Недели культуры – 2024 стал Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, где собрались члены правительства, руководители и представители Министерства культуры и подведомственных организаций, творческих вузов страны, общественных организаций, СМИ, деятели культуры и мастера искусств, студенческая молодежь.

На сцене театра состоялся большой концерт с участием мастеров искусств и популярных творческих коллективов страны. Во второй половине дня мероприятия в рамках открытия Недели культуры-2024 продолжились в Историко-краеведческом музее города Аркадага. Гости ознакомились с экспонатами организованной в фойе выставкой артефактов и произведений прикладного искусства из фондов региональных музеев страны, рассказывающих о самобытных традициях, богатейшем культурном наследии народа, его искусстве. Во всем многообразии были представлены великолепные ковры и кошмы, образцы старинной национальной одежды и натуральные ткани, керамические и деревянные изделия, изысканные украшения.

Затем состоялось рабочее совещание музейных специалистов на тему «Возможности мировой практики по учету и сохранности музейных ценностей». Как отмечалось, вопросы дальнейшего развития сферы культуры, в том числе совершенствования и модернизации методики организации музейного дела, стали одной из актуальных тем совещания. Кроме того, были заслушаны доклады, касающиеся учета и хранения музейных ценностей, произведений искусства, археологических находок, особенностей регистрации и сохранности старинного оружия, правил и порядка размещения экспонатов, а также внедрения цифровых систем в музейное дело.

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