В Ашхабаде на парламентском уровне отмечено 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги

В Меджлисе Туркменистана в формате онлайн было проведено специальное заседание «Исторические и культурные ценности, объединяющие народы», посвящённое 300-летию со дня рождения великого мыслителя поэта Востока, основателя туркменской классической литературы Махтумкули Фраги.

В заседании приняли участие представители парламентов Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирана, а также директор регионального офиса специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Алматы, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Основная цель специального заседания – празднование на парламентском уровне 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, внесшего большой вклад в развитие мировой литературы, поддержка культурной политики государств, широкая пропаганда, бережное сохранение литературного наследия великих мастеров слова, считающихся жемчужиной сокровищницы духовной культуры человечества, воспитание молодого поколения в их духе, развитие дружественных отношений между братскими народами и расширение масштаба межпарламентского сотрудничества.

Участники специального заседания отметили, что последовательное проведение таких международных мероприятий имеет важное значение в развитии культурных, гуманитарных отношений и отношений дружбы и братства между государствами и народами мира, расширении масштаба межпарламентского сотрудничества.

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