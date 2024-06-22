Состоялся визит делегации Туркменистана в Чешскую Республику

В Праге состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Чешской Республики. Туркменскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, чешскую – заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Иржи Козак. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки. Участники встречи провели обзор имеющихся туркменско-чешских договоренностей, рассмотрели вопросы совместной договорно-правовой базы.

В ходе переговоров приоритетное внимание было уделено теме наращивания торгово-экономических связей, в том числе увеличению и диверсификации товарооборота, продолжению кооперации по таким направлениям, как энергетика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность. Для активизации культурных связей было предложено рассмотреть возможности проведения дней культуры, выставок и иных культурно-массовых мероприятий.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с вице-спикером Палаты депутатов парламента Чехии Яном Бартошеком. В рамках встречи были рассмотрены различные аспекты туркмено-чешского двухстороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули, что важную роль в развитии двусторонних отношений занимает межпарламентское сотрудничество. Организация совместных выставок, фестивалей и дней культуры, а также активизация контактов между представителями творческой и научной интеллигенции были названы в числе приоритетных направлений наращивания культурно-гуманитарного партнерства.

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