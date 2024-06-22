В Туркменистане подведены итоги очередного творческого конкурса

Редколлегия главной русскоязычной газеты страны «Нейтральный Туркменистан» подвела итоги творческого конкурса «Поэзия Махтумкули – духовные крылья туркмен», назвав имена авторов лучших публикаций.

Церемония награждения состоялась в редакции газеты «Нейтральный Туркменистан». Организаторы конкурса выразили глубокую благодарность всем авторам присланных работ за творческий подход и активное участие в этом состязании. А семеро авторов лучших публикаций признаны лауреатами конкурса.

Всем победителям в торжественной обстановке были вручены дипломы, а кроме того, от редакции международного журнала «Туркменистан» каждому из лауреатов в качестве подарка был преподнесен специальный выпуск журнала, посвященного 300-летнему юбилею гения туркменской литературы Махтумкули Фраги.

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