Сердечные поздравления герою-космонавту прозвучали из Ашхабада

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Герою Туркменистана, инструктору-космонавту-испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации «Роскосмос» Олегу Кононенко сердечные поздравления по случаю 60-летнего юбилея.

«Ваша работа почетна и ответственна. Ее результаты вносят весомый вклад в мировое технологическое развитие и улучшение жизни всего человечества», – отметил в своем послании глава государства. Президент Туркменистана выразил Олегу Кононенко сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, новых открытий и возможностей для достижения существенных прорывов в космонавтике.

Свои искренние поздравления направил Олегу Кононенко и национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Вы посвятили свою жизнь освоению космоса, познанию вселенной и развитию науки. Мы в Туркменистане с воодушевлением следим за Вашим полетом и достижениями. И нам приятно видеть Вашу любовь и особое внимание к Туркменистану, даже когда Вы находитесь в космосе», – отметил в своем послании Гурбангулы Бердымухамедов. Он пожелал герою-космонавту крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия, а также успешного воплощения всех намеченных планов.

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