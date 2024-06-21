Состоялся визит делегации Туркменистана в Венгрию

В Будапеште состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Венгрии. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, венгерскую – заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адам Штифтер.

В ходе консультаций был обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего укрепления туркмено-венгерских отношений. Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня. Стороны рассмотрели пути наращивания объемов торгово-экономического и инвестиционного партнерства, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в областях энергетики, промышленности и фармацевтики. Кроме того, констатирована обоюдная нацеленность на активизацию связей в образовательной и культурной сферах.

Состоялась также встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с вице-спикером Национальной ассамблеи Венгрии Шандором Лезжаком. Стороны рассмотрели состояние туркмено-венгерского партнерства и перспективы его дальнейшего развития с упором на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров лидеров двух государств, состоявшихся в 2023 году. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в ООН и других международных организациях.

Стороны отметили, что значимое место в отношениях между обеими странами отводится взаимодействию в культурной и образовательной сферах. Кроме того, констатирована обоюдная нацеленность на активизацию межпарламентских контактов, способствующих развитию дружественных отношений между странами.

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