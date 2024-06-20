Китай и Центральная Азия открывают новые горизонты сотрудничества

Делегация Туркменистана в составе представителей Министерства финансов и экономики и Министерства торговли и внешнеэкономических связей приняла участие в заседании старших должностных лиц по торгово-экономическому сотрудничеству «Китай – Центральная Азия», а также в бизнес-форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Шэньси и Центральной Азией, которые проходили в городе Сиань Китайской Народной Республики.

В ходе заседания старших должностных лиц были обсуждены такие вопросы, как приоритетные направления торгово-экономического связей формата «Китай – Центральная Азия», создание рабочих групп по упрощению процедур торговли и инвестиционному взаимодействию в рамках cовещания министров стран диалога. Бизнес-форум проходил под председательством вице-губернатора провинции Шэньси КНР. Туркменская делегация в ходе форума представила участникам информацию об инвестиционном климате Туркменистана и о возможностях торгового сотрудничества, сообщили в Минфине.

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