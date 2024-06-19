Состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Польши

В Варшаве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши. Туркменскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, польскую – заместитель министра иностранных дел Республики Польша Марек Правда.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подтвердили взаимную нацеленность на укрепление туркмено-польского партнерства. При этом был продемонстрирован обоюдный настрой на активизацию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с упором на расширение кооперации в торгово-экономической и социальной сферах, совершенствование договорно-правовой базы.

В рамках встречи с целью дальнейшей активизации совместной работы в политико-дипломатическом направлении была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши на 2025-2026 годы. В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с председателем комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирославом Антоновичем. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего партнерства.

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