В Японии завершились Дни культуры Туркменистана

В японских городах Токио и Цукубе прошли Дни культуры Туркменистана и культурные мероприятия, посвященные году 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.

В рамках церемонии открытия состоялся концерт туркменских мастеров искусств, выставка произведений декоративно-прикладного искусства Туркменистана и показ национальных костюмов Туркменистана. В церемонии открытия приняли участие депутаты японского парламента, представители министерств, общественных и государственных организаций, руководители высших учебных заведений, главы иностранных дипломатических миссий в Японии, а также туркменские студенты, обучающиеся в Японии. В Университете Цукубы состоялись ряд встреч и "круглый стол" на тему культуры, науки и образования, посвященные 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Это культурное событие было встречено японской общественностью с неподдельным интересом. Посетители мероприятий единодушно отмечали, что Дни культуры Туркменистана в Японии – яркое свидетельство поступательного укрепления туркменско-японских отношений.

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