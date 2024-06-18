На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 38 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 38 сделок на сумму свыше 7 миллионов 763 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Узбекистана закупили авиационный керосин и полипропилен, выработанные на технологических установках ГК «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Афганистана, Кыргызстана за иностранную валюту были реализованы комплекты постельного белья, махровые и джинсовые изделия, ткань джинсовая и хлопчатобумажная, пряжа хлопчатобумажная, портландцемент.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен, масло базовое, технический углерод и йод, бишофит, сульфат натрия, а также флоатное листовое стекло и ковры ручной работы на сумму более 537 миллионов 257 тысяч манатов.

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