В Туркменистане состоялся торжественный выпуск воспитанников военных вузов

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония чествования выпускников Военной академии, Военного института имени Великого Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны, Пограничного института, Института национальной безопасности и Института Министерства внутренних дел, а также факультета военной медицины Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева.

По традиции данное мероприятие прошло на площади перед Монументом Конституции. Выпускников военных институтов поздравил президент страны Сердар Бердымухамедов.

В послании главы государства подчеркнуто, что Родина – это то священное, что оставили в наследство мужественные предки, которые героически сражались за независимость Отчизны. Поэтому это великая честь для каждого туркмена – быть продолжателем школы патриотизма предков и хранить память об их героизме.

Парадный марш колонн главных участников торжества ознаменовал завершение одного из самых важных дней в жизни каждого воина-курсанта, решившего связать свою судьбу с благородной профессией защитника Отечества. Выпускники, офицеры, а также профессорско-преподавательский состав военной академии и высших учебных заведений силовых ведомств страны приняли благодарственное обращение к президенту Туркменистана, Верховному главнокомандующему вооружёнными силами страны генералу армии Сердару Бердымухамедову.

Выразив признательность главе государства за неустанную заботу о сотрудниках военных и правоохранительных органов, молодые офицеры заверили, что будут самоотверженно служить Отчизне во имя дальнейшего процветания независимого Туркменистана, мира и покоя родного народа.

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