Выставка рассказала о главном богатстве народа

В музее Государственного культурного центра Туркменистана состоялось открытие выставки под названием «Культура – духовное богатство народа». В этом году праздник деятелей культуры совпал с 300-летием со дня рождения Махтумкули Фраги, поэтому большая часть экспозиции посвящена творчеству великого поэта. На выставке представлены сборники его стихотворений, копии рукописей, литература, связанная с его творчеством, портреты и скульптуры великого мыслителя.

Махтумкули Фраги с ранних лет увлекался изготовлением ювелирных украшений, поэтому организаторы выставки решили показать старинные серебряные украшения из запасников Государственного музея Туркменистана. Кроме того, в экспозиции представлены старинные ковровые изделия и предметы быта того времени, в котором жил и творил великий поэт.

Отдельное место на выставке уделено предметам женской одежды: красная, зеленая, желтая накидки, тюбетейки, сумки для приданого, вышитые узорами, каждый из которых имеет смысловое значение, и окрашен в цвета весенней природы. К национальной женской одежде приложены старинные украшения. Третья часть выставки посвящена национальным музыкальным инструментам. Специальный подиум украшают дутар, гиджак, туйдук (свирель) и бубен – основные атрибуты всех национальных праздников туркменского народа.

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