В связи с праздником Курбан-байрам перенесен выходной день

В Туркменистане 16-17-18 июня будет отмечаться праздник Курбан-байрам. В связи с этим и в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Туркменистана о праздничных и памятных днях выходной день 16 июня (воскресенье) переносится на среду – 19 июня.

Указ об этом подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ принят «в целях бережного сохранения исконных духовно-нравственных ценностей туркменского народа, последовательного приумножения национальных традиций и обычаев…» Всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, предписано обеспечить исполнение данного указа.

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