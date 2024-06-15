Ученые представили свои исследования в Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана

Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» стала важным событием в жизни научного сообщества.

Большую часть спикеров на тематической секции в Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана составили туркменские ученые, выступившие на темы эффективного управления земельными и водными ресурсами, новых технологий предотвращения деградации пастбищ, ландшафтного мониторинга, химии и экологии водоносных горизонтов нефтегазовых месторождений Туркменистана и т.д. Ими были представлены результаты изучения растительных сообществ Центральных Каракумов и Копетдага, а также новые сорта хлопчатника.

В программу секции «Биотехнология, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика» вошли более 80 выступлений и научных сообщений по самому широкому кругу актуальных вопросов обозначенных наук. Интерес участников конференции вызвали выступления зарубежных гостей – ученых из Турции, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, России, представивших результаты своих исследований в области защиты сельскохозяйственных культур, изучения локальных экосистем дикой природы, конкретных последствий изменения климата.

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