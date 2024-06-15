Дипломаты Содружества посетили «БЕЛАЗ»

Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев в составе делегации глав дипломатических миссий и постоянных полномочных представителей при уставных и других органах СНГ посетили ОАО «БЕЛАЗ» в городе Жодино Минской области. Концерн входит в число семи ведущих мировых производителей карьерной техники.

Руководство ведущего белорусского предприятия организовало для гостей информативную экскурсию, на которой дипломаты узнали об особенностях сборки большегрузных машин, познакомились с давними традициями автомобилестроения в Республике Беларусь и смогли оценить оценил культуру производства и темпы развития автозавода, перспективы будущего тяжелого машиностроения в стране.

Послы и постоянные полномочные представители государств-участников Содружества могли не только ознакомиться с основными циклами промышленного гиганта, но и каждый из них имел возможность лично проехаться на новых моделях большегрузной техники. Руководство ОАО «БЕЛАЗ» проинформировало гостей о том, что в настоящее время более 70 стран мира закупают продукцию предприятия. При этом ОАО «БЕЛАЗ» занимает 30 процентов мирового рынка карьерных самосвалов. Основные потребители – страны Содружества.

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