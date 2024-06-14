Глава МИД Туркменистана встретился с заместителем председателя Совета Федерации РФ Федерации

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константином Косачевым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Собеседники констатировали высокий уровень двусторонних отношений, закрепленный системным и динамичным характером контактов на высшем уровне. Стороны отметили важное место межпарламентского сотрудничества в развитии дружественных отношений между Туркменистаном и Россией. В данном контексте были рассмотрены вопросы, связанные с организацией второго межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации. Собеседники уделили особое внимание взаимодействию в сферах образования, науки и культуры.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность и далее содействовать совместной выработке востребованных временем эффективных форм двустороннего взаимодействия.

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