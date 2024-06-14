В Ашхабаде состоялась межрегиональная встреча глав таможенных служб

В Ашхабаде состоялась девятая ежегодная межрегиональная встреча глав таможенных служб в рамках инициативы Управления ООН по наркотикам и преступности «Группа по профилированию пассажиров и грузов на границе».

Наряду с представителями Туркменистана во встрече приняли участие руководители и уполномоченные таможенных служб Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей участвовали представители Министерства торговли и Министерства иностранных дел Турции. Ключевыми темами встречи были создание механизма обмена предварительной информацией о грузах повышенного риска между группами портового контроля, реализация компонента вышеназванной инициативы «Региональная система оповещения о грузах повышенного риска».

Участники также рассмотрели вопрос создания новых групп портового контроля в Таджикистане и Узбекистане. Они обсудили достигнутый прогресс, перспективы и приоритетные направления реализации Глобальной программы ООН и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками и меморандума о взаимопонимании о создании межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля.

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