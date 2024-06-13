Главу представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане приняли в МИД страны

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна. В рамках встречи глава представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане вручила министру иностранных дел Туркменистана копии своих верительных грамот.

В ходе беседы, поздравив гостью с назначением на пост представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, Рашид Мередов пожелал дипломату успехов и новых достижений в ее миссии, нацеленной на развитие сотрудничества Туркменистана с данной международной структурой. Дипломаты с удовлетворением констатировали высокий уровень сотрудничества, а также обсудили приоритетные направления и перспективы развития отношений между Туркменистаном и Детским фондом ООН.

В ходе встречи туркменская сторона отметила, что Туркменистан практикует целостный подход к вопросам охраны здоровья ребенка и его развития. Кроме того, собеседники рассмотрели вопросы реализации программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021–2025 годы, приоритетными направлениями которого являются управление в интересах детей, здоровье ребенка, его питание и раннее развитие, социальная защита детей и качественное инклюзивное образование. Была отмечена значимость деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в оказании медицинских услуг нуждающимся в восстановлении здоровья детям.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане выразила готовность приложить все усилия для дальнейшего развития плодотворного партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, и для расширения правовой базы сотрудничества.

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