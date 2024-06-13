В Туркменистане создан координационный комитет по реализации концепции «Единое здоровье»

Первое заседание Национального межсекторального координационного комитета по вопросам реализации концепции «Единое здоровье» состоялось в Ашхабаде. «Единое здоровье» – это комплексный, объединяющий подход, направленный на достижение оптимального уровня здоровья человека, животных и экосистем и обеспечение устойчивого баланса между этими тремя составляющими. Такой подход, опирающийся на тесную взаимозависимость между этими областями, применяется для разработки новых методов эпиднадзора и борьбы с заболеваниями.

Для эффективной реализации подхода «Единое здоровье» в Туркменистане назначены национальные координаторы от Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственной ветеринарной службы при министерстве сельского хозяйства Туркменистана и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана. Создание комитета подчеркивает приверженность Туркменистана к продвижению целостного подхода к здоровью и устойчивому развитию.

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