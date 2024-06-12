В Ашхабаде состоялся туркменско-корейский бизнес-форум

В рамках государственного визита президента Республики Корея в Туркменистан прошел туркменско-корейский бизнес-форум. Особый статус деловой встрече придало участие в ней национального лидера туркменского народа, Председателя Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедова и главы дружественной страны Юн Сок Еля.

Местом проведения совместного делового форума стала Торгово-промышленная палата Туркменистана. Здесь президента Республики Корея Юн Сок Еля тепло приветствовал Председатель Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедов. До начала форума Юн Сок Ель и Гурбангулы Бердымухамедов вместе осмотрели развернутую в фойе ТПП выставку, позволяющую получить наглядное представление об экономических достижениях.

Предметом обстоятельного обсуждения участников форума стали возможности развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея.

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