Продолжается государственный визит президента Республики Корея в Туркменистан

Президент Республики Корея Юн Сок Ель прибыл в Туркменистан. В рамках двухдневного государственного визита главы Республики Корея в Ашхабад состоялись туркменско-корейские переговоры на высшем уровне.

После церемонии официальной встречи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Корея Юн Сок Ель провели беседу в узком формате, после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием членов правительственных делегаций двух стран. Главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия, конкретизировав их приоритеты с учетом реалий современности и с расчетом на долгосрочную перспективу.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. В присутствии глав государств были подписаны:

– соглашение о сотрудничестве между государственным концерном «Туркменхимия» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы;

– рамочное соглашение о сотрудничестве между государственным концерном «Туркменгаз» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) на проектирование с условием «строительства с полной готовностью» объектов подготовки товарного газа на IV этапе газового месторождения «Галкыныш»;

– меморандум о взаимопонимании между Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при университете «Кенпук» Республики Корея;

– меморандум о взаимопонимании между Научно-клиническим центром онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при университете «Кенпук» Республики Корея;

– меморандум о взаимопонимании между хякимликом города Ашхабада и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея относительно сотрудничества в области энергетической инфраструктуры и развития новых городов;

– меморандум о взаимопонимании между Банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Экспортно-импортным банком Кореи и Корейской торговой страховой корпорацией;

– меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Республики Корея об оказании содействия деятельности совместной комиссии по сотрудничеству;

– меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Республики Корея о создании базы по стимулированию торговли и инвестиций.

Под аплодисменты присутствующих президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ель поставили свои подписи под совместным заявлением по итогам государственного визита в Туркменистан президента Республики Корея Юн Сок Еля.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации. Комментируя итоги состоявшейся встречи в верхах, президент Туркменистана выразил искреннюю признательность президенту и всей делегации Республики Корея за конструктивные переговоры, которые прошли в атмосфере открытости, взаимопонимания и доверия.

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