Туркменские железнодорожники договорились о сотрудничестве с партнерами из ФРГ

В Ашхабаде прошла встреча между руководством агентства «Tуркменские железные дороги» и представителями компании «Deutsche Bahn Engineering & Consulting», которая специализируется на консалтинге, планировании и реализации проектов инфраструктуры и мобильности в Германии и по всему миру.

Тема переговоров – перспективы развития сотрудничества в железнодорожной отрасли, в том числе по таким направлениям, как участие «DB Engineering & Consulting» в инфраструктурных проектах и модернизации транспортно-логистической системы Туркменистана, обмен опытом и обучение туркменских специалистов. На встрече было отмечено, что она проходит в тот момент, когда Туркменистан и Германия открывают для себя новые возможности обоюдовыгодного взаимодействия.

После обсуждения возможностей партнерства в сфере развития железных дорог с акцентом на их ключевую роль в международных транспортных коридорах и грузовых перевозках состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между «Deutsche Bahn Engineering & Consulting GmbH» и агентством «Tуркменские железные дороги». Стороны выразили надежду на то, что этот документ и встреча в Ашхабаде в целом придадут новый импульс туркмено-германским транспортно-логистическим связям и поспособствуют достижению договоренностей по увеличению товарооборота, расширению сотрудничества между двумя странами.

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