Центру технологий Академии наук Туркменистана присвоен статус международного научно-технологического парка Президент Туркменистана распорядился присвоить Центру технологий Академии наук Туркменистана статус международного научно-технологического парка и переименовать его в Международный научно-технологический парк АН Туркменистана. Академии наук предписано разработать и в установленном порядке утвердить положение о Международном научно-технологическом парке, а также совместно с Министерством юстиции подготовить и представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство соответствующих изменений и дополнений. Данный статус присвоен научному учреждению в целях значительного повышения роли Центра технологий Академии наук в структуре экономики, а также обеспечения конкурентоспособности научных достижений, комплексного развития научных исследований, достижения активного участия малого и среднего предпринимательства в инновационных проектах, организации производства инновационной продукции согласно закону «О научно-технологических парках». © TURKMENISTAN.RU, 2024