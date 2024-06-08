Туркменские земледельцы приступили к уборке зерновых В Туркменистане стартовала важная сельскохозяйственная кампания – зерноуборочная страда. По доброй традиции жатву на местах благословили почетные старейшины. Скосив первые пшеничные колосья, аксакалы уступили место комбайнерам. В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 400, Марыйском – 345, Лебапском – 310, Дашогузском – 265 и Балканском – 80 тысяч тонн. Сельскохозяйственные угодья были засеяны высокоурожайными сортами продовольственной пшеницы. В страде-2024 задействованы зерноуборочные комбайны, современная высокопроизводительная техника, которая, работая круглосуточно, поможет земледельцам быстро и без потерь собрать урожай. Также в период жатвы будут работать сотни передвижных ремонтно-механических бригад. Для всех участников косовицы созданы надлежащие условия для труда и отдыха, организованы мобильные торговые точки. К новому сельскохозяйственному сезону подготовлены транспортировочные средства, лаборатории, где специалисты государственной службы стандартизации будут определять качество поступающего зерна. © TURKMENISTAN.RU, 2024