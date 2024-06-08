В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Республики Ирак В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Республики Ирак Мохаммедом Бахром Аль-Улумом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Собеседники отметили необходимость совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, а также развития сотрудничества в области науки и образования. В целях наращивания сотрудничества в различных областях дипломаты обменялись мнениями о создании туркмено-иракской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня. Дипломаты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию двустороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества на различных площадках, в том числе в ООН. В рамках встречи прошла протокольная церемония подписания меморандума о взаимопонимании о политических консультациях между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Ирак, нацеленный на создание механизмов для обмена мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки, представляющих взаимный интерес. © TURKMENISTAN.RU, 2024