Состоялась встреча с генеральным директором департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным директором департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии взаимодействия между Туркменистаном и АБР. Кроме того, собеседники обсудили возможности реализации новых совместных проектов в сферах транспорта, здравоохранения, предпринимательства, а также вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Собеседники подчеркнули результативность многолетнего взаимодействия Туркменистана с АБР, в частности, в направлениях транспорта и энергетики, а также в области поддержки частного сектора и инвестиционного партнерства. Также в рамках встречи стороны обсудили совместную подготовительную работу по празднованию в 2025 году 25-летия членства Туркменистана в АБР. © TURKMENISTAN.RU, 2024