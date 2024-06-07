Туркменская делегация принята в МИД Бельгии В рамках визита делегации Туркменистана в Брюссель состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмета Гурбанова с исполняющим обязанности генерального политического директора Министерства иностранных дел Бельгии по многосторонним вопросам и глобализации Гисленом Д’Хупом. Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. Особое внимание было уделено активному взаимодействию в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. Обсуждалась значимость обогащения договорно-правовой базы между странами. Рассматривались направления сотрудничества в экономической, культурно-гуманитарной и политической сферах. В частности, упоминался предстоящий визит представителей бельгийских компаний в Туркменистан для переговоров о сотрудничестве в инфраструктурных и промышленных отраслях. В ходе встречи стороны отмечая важность подписанного в марте 2024 года меморандума о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Туркменистана и Бельгии, собеседники обсудили пути реализации положений данного документа, направленных на укрепление двусторонних отношений. В этой связи стороны рассмотрели возможность проведения очередного раунда консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран во взаимоприемлемое время. В завершение встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления дружеских связей и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. © TURKMENISTAN.RU, 2024