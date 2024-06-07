В Вене состоялось заседание совместной туркменско-австрийской комиссии В Вене состоялось 12-е заседание совместной туркменско-австрийской комиссии. На заседании председательствовал от туркменской части комиссии председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов. В заседании приняли участие более 70 представителей государственных и предпринимательских кругов обеих стран. В ходе заседания комиссии стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в таких областях, как инновационные технологии в промышленности, энергетика, возобновляемые источники энергии, экологические проекты, управление отходами, строительство, транспортная инфраструктура, сфера услуг, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Участники встречи выразили уверенность, что новые договоренности, достигнутые в ходе нынешнего заседания, будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол. В рамках работы комиссии также состоялись двусторонние встречи между руководителями различных организаций и ведомств двух стран, а также представителями австрийских компаний и членов бизнес-сообщества Туркменистана, по итогам которых состоялось подписание пакета двусторонних документов о партнерстве. © TURKMENISTAN.RU, 2024