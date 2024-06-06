Президент Туркменистана принял участие в церемонии ввода в строй новых электроэнергетических объектов Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Дашогузский велаят, где принял участие в торжествах по случаю ввода в эксплуатацию новой высоковольтной линии электропередачи «Балкан - Дашогуз» и двух электроподстанций напряжением 500 кВ каждая, сооруженных на этом маршруте в рамках проекта создания единого энергокольца страны. Замкнутое энергокольцо должно обеспечить надежность отечественной энергосети за счет взаимного резервирования между энергосистемами велаятов и Ашхабада, благодаря чему энергетики смогут без ущерба для потребителей производить ремонт и модернизацию энергоблоков, электрических подстанций, линий электропередачи. Примечательно, что все работы по прокладке ЛЭП «Балкан - Дашогуз» общей протяженностью 572 км осуществлены силами туркменских строителей, накопивших за годы государственной независимости большой опыт работы. Ввод в строй новых важных объектов электроэнергетической отрасли ознаменовал успешное завершение масштабного проекта по созданию единого энергокольца, ставшего еще одним рукотворным символом экономической мощи и промышленной состоятельности независимого нейтрального Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2024