Состоялись туркменско-иракские межмидовские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркменско-иракские политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев, иракскую – заместитель министра иностранных дел Ирака Мохаммед Бахр Аль-Улум.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы наращивания двусторонних отношений в различных направлениях. Была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы сотрудничества. Учитывая важную роль парламентской дипломатии в развитии дружественных отношений между государствами, прозвучало предложение о создании туркменско-иракской межпарламентской группы дружбы. Было отмечено, что Туркменистан и Ирак конструктивно взаимодействуют в рамках международных структур, о чем свидетельствует обоюдная поддержка выдвигаемых двумя государствами инициатив и предложений.

Приоритетным направлением межгосударственного партнерства была названа торгово-экономическая сфера. Стороны подчеркнули, что Туркменистан и Ирак располагают достаточным потенциалом для увеличения объемов взаимной торговли, инвестиций, осуществления взаимовыгодных проектов в различных отраслях, в том числе в области транспорта, энергетики и водного хозяйства. Касательно аспектов культурно-гуманитарного партнерства, была высказана убежденность в наличии больших возможностей для совместной деятельности в области науки, образования, спорта и туризма.

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