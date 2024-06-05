Состоялось заседание межправительственной туркменско-корейской комиссии Очередное заседание Межправительственной туркменско-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству прошло в режиме видеоконференции. В переговорах приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств двух стран. Делегацию Туркменистана возглавил председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаров, делегация Республики Корея была представлена министром торговли, промышленности и энергетики Ан Докгыном. В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного сотрудничества, прежде всего, в области экономического партнерства, химической и нефтегазовой отраслях, также в сфере здравоохранения. Было отмечено, что двустороннее сотрудничество, основанное на взаимной заинтересованности сторон, выходит на качественно новый уровень взаимодействия. В этом контексте, с учетом экономического потенциала двух стран, подтверждено наличие больших возможностей для активизации партнерства в области торговли, инвестиций и транспорта. По итогам заседания Межправительственной туркменско-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству был подписан соответствующий протокол. © TURKMENISTAN.RU, 2024