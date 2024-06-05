Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана с главой представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главой представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммадом Фаязи. В ходе встречи министр поблагодарил и поздравил гостя с успешным завершением миссии в качестве главы представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане и пожелал успешной, плодотворной деятельности в будущем. Дипломаты, обсудив актуальные вопросы и перспективные направления дальнейшего развития многолетнего партнерства, с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы. Была отмечена значимость деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в оказании медицинских услуг нуждающимся в восстановлении здоровья детям. В завершение встречи Мохаммад Фаязи поблагодарил за оказывавшуюся все эти годы поддержку в успешной работе возглавляемой им дипломатической миссии. © TURKMENISTAN.RU, 2024