Герой Туркменистана установил мировой рекорд пребывания в космосе

Госкорпорация «Роскосмос» распространила сообщение о том, что «5 июня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов".

Уроженец Туркменистана, Герой России и Герой Туркменистана Олег Кононенко находится в своей пятой космической «командировке», отправившись в полет 15 сентября 2023 года. Первый свой космический полет Кононенко совершил в 2008 году, второй – в 2011-2012 годах, а третий и четвертый – в 2015-м и 2018-2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016 года. Предыдущий мировой рекорд (более 878 суток), принадлежавший российскому космонавту Геннадию Падалке, Кононенко побил 4 февраля.