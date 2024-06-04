Президент Туркменистана принял участие в праздновании Всемирного дня велосипеда

По сложившейся доброй традиции в Туркменистане широко отмечен Всемирный день велосипеда. В массовом велопробеге, состоявшемся в столице по случаю этого международного праздника, принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

Дав старт массовому велопробегу, глава государства возглавил колонну его участников, начавшую движение по маршруту, пролегающему по столичным проспектам. Состоявшийся праздничный велопробег стал еще одним символическим выражением единства и сплоченности общества, приверженности граждан страны здоровому образу жизни и непреходящим гуманистическим ценностям.

© TURKMENISTAN.RU, 2024