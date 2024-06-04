На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 17 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 17 сделок на сумму свыше 38 миллионов 469 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана закупили мазут топочный малосернистый, полипропилен, масло базовое, произведенные на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также полиэтиленовые емкости производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Киргизии и Узбекистана были реализованы пряжа хлопчатобумажная и ткань суровая.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен производства ГК «Туркменнефть», флоатное листовое стекло и шелк-сырец на сумму более 33 миллионов 878 тысяч манатов.

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