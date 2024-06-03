В детских оздоровительных центрах Туркменистана открыт сезон летнего отдыха

В туркменской столице состоялась традиционная церемония проводов школьников в оздоровительные центры Гекдере – уникальной природной здравницы, расположенной в живописных предгорьях Копетдага.

Приезд детворы в дома отдыха вылился в костюмированный музыкальный праздник. Школьники в образах героев туркменских народных сказок и преданий под веселую музыку приняли участие в театрализованном шествии. Юные жители столицы и областей страны направились к ярко украшенному каравану автобусов, который оправился к месту назначения – домам отдыха, где детей ждал теплый прием, праздничные угощения и развлекательные мероприятия.

Современные туркменские здравницы располагают всем необходимым для полезного и приятного времяпрепровождения детворы. В них размещены великолепные площадки для игр, занятий физической культурой и спортом, обустроены танцевальные залы, компьютерные кабинеты, кружки по интересам, театральные и художественные студии, работают библиотеки.

В программу детского отдыха также включены посещение театров, цирка, музеев, парков отдыха, а также экскурсии по различным природным и историческим достопримечательностям.

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